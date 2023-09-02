Прохлада и дожди придут в Новосибирск 2 сентября

2 сентября будет тепло и дождливо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Новосибирске в первые дни будет теплой и дождливой. В субботу, 2 сентября, синоптики обещают ночью +12…+14 градусов, а днем +20…+22.

— Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью потеплеет до +11…+16, днем — до +17…+22. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди с грозами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер