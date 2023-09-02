Прохлада и дожди придут в Новосибирск 2 сентября

2 сентября будет тепло и дождливо.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Осень в Новосибирске в первые дни будет теплой и дождливой. В субботу, 2 сентября, синоптики обещают ночью +12…+14 градусов, а днем +20…+22.
— Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью потеплеет до +11…+16, днем — до +17…+22. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди с грозами.
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