В МЧС рассказали подробности обрушения потолка в искитимском кафе

В МЧС рассказали подробности обрушения потолка в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Фото: прокуратура НСО

В МЧС рассказали подробности обрушения потолка в кафе «Солнечный день» в Искитиме. ЧП случилось вечером 31 августа: потолочная балка рухнула прямо над местом, где сидели люди.

— В здании находятся кафе, пиццерия и столовая. В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных элементов чердачных перекрытий, на площади 20 квадратных метров, — рассказали в областном МЧС. — Самостоятельно эвакуировались 15 человек: 4 посетителей и 11 членов персонала. Больше в здании никого не было.

В ЧП пострадали два человека, их отвезли в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура.

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