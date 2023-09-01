В Новосибирской области экс-полицейского осудили за незаконную свадьбу и пропажу тушенки

В Новосибирской области вынесли приговор экс-замначальнику Черепановского отдела полиции Роману Веснину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области вынесли приговор экс-замначальнику Черепановского отдела полиции Роману Веснину. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Черепановского районного суда.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году Веснин, будучи замначальником отдела полиции, разрешил владельцу кафе провести свадьбу в разгар пандемии коронавируса, что было тогда под запретом.

— Приказом бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место после жалоб местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, — сообщали в областной прокуратуре.

Еще один эпизод был связан с хищением 90 банок тушенки, которые полицейский потребовал у местных коммерсантов якобы для того, чтобы передать коллегам на Северном Кавказе. Но, по факту, тушенка ушла на личные нужды полицейского.

Веснина приговорили к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима и запретили работать в правоохранительных органах ближайшие два года.

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