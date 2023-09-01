Новый домик? Оцелот Стеша из Новосибирского зоопарка получила в подарок картонную коробку

Картонная коробка - желанный подарок для кошки. Фото: Анна НОВИКОВА

Оцелот по кличке Стеша из Новосибирского зоопарка получила самый желанный для кошки подарок — картонную коробку. Сначала она долго изучала презент и принюхивалась к нему, а потом решила насладиться новой «игрушкой» сполна.

Она «бодала» коробку, пыталась вырыть под ней «подкоп», ну и конечно же ненадолго забралась внутрь, чтобы испытать новый «домик».

А когда вдоволь наигралась — решила подойти к краю клетки, чтобы лично «поблагодарить» людей за презент. Немного попозировав папарацци и показав им свою любимую шишку, Стеша со спокойной душой отправилась обедать.

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