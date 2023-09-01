«У нас можно все, если все согласны»: сибирячка рассказала об изнанке работы администратором БДСМ-отеля

Надежда откровенно рассказала о своей работе. Фото: Кадр из видео

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм об администраторе БДСМ-отеля Надежде Бублай. Сибирячка работает в этой профессии уже долгие годы и рассказала об изнанке столь необычной профессии.

По ее словам, вакансию нашел для нее муж. Она прошла собеседование и просто влюбилась в это место.

Расположен отель в обычном жилом доме. За время работы заведения им удалось наладить хорошие отношения с местными жителями. Надежда уверяет, что этот отель — отличное место, чтобы провести время с любимым человеком и добавить «перчинки» в отношения.

— В нашем отеле можно все. Если всем хорошо, если все согласны. Люди сюда ходят, чтобы расслабиться, не напрягаться, что кто-то что-то услышит или узнает. Клиенты отеля — пары от 30 до 40. Они уже все вместе попробовали, изучили друг друга, им охота что-то новое. Приходят люди пенсионного возраста, очень взрослые пары, — рассказывает Надежда в фильме.

Надежда отмечает, что главная задача администратора — обеспечивать комфорт посетителей отеля. Ради этого иногда приходится ненавязчиво следить за обстановкой в номерах и даже отказывать некоторым подозрительным потенциальным клиентам.

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