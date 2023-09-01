Семьи из Новосибирска досрочно получат пособия за август 1 сентября

Новосибирские семьи с детьми получат детские пособия за август досрочно.
Фото: Даниил ОПАРИН
Новосибирские семьи с детьми получат детские пособия за август досрочно. Выплаты поступят им уже 1 сентября. Об этом сообщили в фонде пенсионного страхования региона.
Произошел такой сдвиг из-за выходного. Обычно деньги поступают на счет 3 числа каждого месяца, но 3 сентября — это выходной. Маткапитал и пособие по уходу для работающих граждан придут по стандартному графику — 5 и 8 числа, соответственно.
1 сентября новосибирцы получат выплаты на детей от 8 до 17 лет, беременные женщины, родители, ухаживающие за ребенком до 1, 5 лет, дети до 3 лет и дети военных.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирской области упростили порядок получения семейного капитала. Его также можно будет использовать для большего количества целей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области изменили условия получения семейного капитала
Его стало не только проще получать, но и эффективнее использовать (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер