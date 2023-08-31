Новосибирцев могут перевести на удаленку из-за строительства четвертого моста

Новосибирцев могут перевести на удаленную работу из-за строительства четвертого моста. Фото: ГК ВИС

Новосибирцев могут перевести на удаленную работу из-за строительства четвертого моста. Такой вариант предлагают сами горожане, уставшие добираться на работу и обратно по пробкам.

— У нас нет полномочий продиктовать работодателям тот или иной режим работы. Работодатель сам вправе решать этот вопрос, — отметил мэр Анатолий Локоть в эфире «Городская волна».

Градоначальник также пояснил, что в каждом случае будет выносится индивидуальное решение. И, например, части промышленных предприятий на левом берегу, работающих круглосуточно, невозможно перейти на дистанционный режим работы.

— Строители спешат закончить объект, мы это видим. Проблемы решатся, когда построится эта развязка. Обещают это сделать до конца текущего года, — добавил Анатолий Локоть.

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