Появилось видео с места обрушения крыши в искитимском кафе 31 августа

В прокуратуре показали видео с места обрушения крыши в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Фото: прокуратура НСО

В прокуратуре показали видео с места обрушения крыши в кафе «Солнечный день» в Искитиме. ЧП случилось вечером 31 августа: пострадали несколько человек, их на скорой увезли в больницу. К счастью, серьезных травм никто не получил.

— Там изначально эта интерьерная балка висела очень опасно, будто хотела рухнуть. Мы с подругой обратили на это внимание, решили уйти оттуда от греха, только собрались, и за секунду все рухнуло, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

По словам людей, в здании сразу же поднялась пыль, от которой стало трудно дышать.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, а в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура.

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