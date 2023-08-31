Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в искитимском кафе

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в кафе «Солнечный день». Фото: прокуратура НСО

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в кафе «Солнечный день» на улице Комсомольская в Исктиме. Напомним, ЧП случилось вечером 31 августа: пострадали несколько человек.

— И. о. Искитимского межрайонного прокурора выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов, — сообщили в ведомстве. — Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следователи, в свою очередь, начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

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