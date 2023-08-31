Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении крыши в кафе в Искитиме

Потолок рухнул прямо на сидевших людей. Фото: предоставлено очевидцами

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении потолка в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Напомним, ЧП случилось вечером 31 августа: деревянная балка рухнула прямо на сидевших людей. Как рассказывают в сети очевидцы, травмы получили два человека.

— Их обоих доставили в травмпункт, осмотрели: к счастью, переломов ни у кого из них нет, травмы незначительные, — рассказали КП-Новосибирск в областном Центре медицины катастроф.

Ранее очевидцы поделились с КП-Новосибирск подробностями случившегося. На месте еще продолжают работать сотрудники МЧС, причины случившегося будут установлены позже.

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