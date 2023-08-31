В школах Новосибирска начнут работать советники по воспитанию с 1 сентября

В школах Новосибирска начнут работать советники по воспитанию.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 сентября в школах Новосибирска начнут работать советники директоров по воспитанию. Об этом стало известно на заседании оперштаба по образованию.
- В новом году планируется трудоустройство советников в 572 образовательных учреждения и 61 учреждение среднего профессионального образования, - сообщили в правительстве региона.
Советники директоров помогут выбрать правильную стратегию воспитательной работы.
На заседании отметили готовность всех образовательных организаций к началу учебного года. Уже завтра за парты новосибирских школ сядут 215 тысяч школьников. Из них 24 тысячи - первоклассники.
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