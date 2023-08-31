В Искитиме в кафе «Солнечный день» обрушился потолок на втором этаже. Фото: Кадр из видео/"Искитимская газета"

В Искитиме в кафе «Солнечный день» обрушился потолок на втором этаже. Об этом вечером в четверг, 31 августа, сообщила «Искитимская газета».

— Буквально несколько минут назад, обрушился потолок в кафе «Солнечный день», точнее, на втором этаже — в кофейне. По сообщению очевидцев, есть пострадавшие, которых увезла скорая помощь, — сообщает издание.

На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. КП-Новосибирск выясняет обстоятельства произошедшего.

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