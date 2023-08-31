В мэрии рассказали, почему девятиклассницу не зачислили в школу в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В департаменте образования Новосибирска дали ответ на запрос КП-Новосибирск о проблеме зачисления девочки-девятиклассницы в школу.

- На сегодняшний день классы МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» укомплектованы полностью, свободных мест нет. Для продолжения обучения по программам основного общего образования заявитель может обратиться в МБОУ СОШ № 29, где по информации, предоставленной директором школы, имеется возможность для зачисления ребенка в 9 класс, - сообщили КП-Новосибирск в департаменте.

Напомним, семья столкнулась с проблемой зачисления ребенка в школу. С 1 по 7 класс девочка училась в лицее №22. В 2022 году, в связи с переездом, училась другой школе. В этом году обстоятельства изменились, и девочка вновь оказалась в Новосибирске. Но по месту постоянной регистрации в зачислении девятикласснице отказали из-за отсутствия мест. Отказывают в приеме ребенка и в других школах района.

Семье рекомендовали обратиться к директору школы №29 с документами, необходимыми для зачисления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber