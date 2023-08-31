«Ушла за грибами»: в Новосибирской области пропала 68-летняя пенсионерка в вязанном берете

Женщина ушла за грибами в лес и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В СНТ Чистые пруды-2 Мичуринского сельсовета Новосибирской области ищут 68-летнюю Тамару Петровну Азурову. Женщина пропала 31 августа.
— Женщина ушла за грибами в лес и не вернулась, — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета в синюю ветровку без рукавов, темно-синие брюки, темно-синие короткие сапоги и серый вязаный берет.
Поисковики отмечают, что она может нуждаться в медицинской помощи.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Тамара Петровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер