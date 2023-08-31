В Новосибирске возле ЖК «Панорама» восстановили прежнюю схему движения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске возле ЖК «Панорама» восстановили прежнюю схему движения. Она будет действовать до получения результатов повторного моделирования.
- До получения результатов повторного моделирования принято решение - временно восстановить прежнюю схему организации движения, - сообщили в мэрии.
Результаты исследования будут готовы в течение трех месяцев. Исходя из них специалисты составят схему организации дорожного движения на данном отрезке.
Напомним, 12 августа жители ЖК «Панорама» перекрыли дорогу к новому ЛДС в знак протеста. На дороге встали более 20 автомобилей. Жителям «Панорамы» не понравилось, что им заблокировали быстрый выезд на левый берег. Теперь им приходится делать огромный круг.
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