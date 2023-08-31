В Новосибирске следователи проверят садик, где воспитателя обвинили в жестокости

Воспитательницу обвинили в жестком обращении с детьми. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Следователи начали проверку после того, как воспитательницу новосибирского детского сада заподозрили в жестоком обращении с детьми. Напомним, видеозапись, где женщина грубо хватала детей и таскала их по площадке во время прогулки, появилось в соцсетях.

— По данному сообщению, следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки, — сообщили в областном Следственном комитете.

Следователи разберутся, были ли такие прецеденты в этом детском саду раньше. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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