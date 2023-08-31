В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за пожароопасности

В Новосибирской области с 1 по 4 сентября объявили экстренное предупреждение в связи с пожароопасностью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области с 1 по 4 сентября объявили экстренное предупреждение в связи с пожароопасностью. Пожары могут вспыхивать из-за жаркой и сухой погоды.

— с 1 по 4 сентября 2023 года на территории Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса в Северном, Венгеровском, Убинском, Барабинском, Чулымском, Коченёвском, Чистоозёрном, Купинском, Баганском, Здвинском, Доволенском, Кочковском, Ордынском, Краснозерском и Карасукском районах, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сибиряков просят быть осторожными в обращении с огнем, не разводить костров и соблюдать правила пожарной безопасности.

При этом в целом по региону на ближайшие дни синоптики обещают дождливую и ветреную. Температура воздуха в первую сентябрьскую неделю в Новосибирске будет достигать +20…+23 градусов.

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