В Новосибирске 1 сентября запустят подсветку телевизионной башни

В Новосибирске 1 сентября на телебашне включат 9060 светильников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Новосибирске запустят подсветку телевизионной башни по улице Римского-Корсакова в Ленинском районе. В церемонии включения примет участие мэр Анатолий Локоть.

- На конструкции 196-метровой телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров, - сообщили в мэрии.

На телебашне смогут показывать видеоролики, бегущую строку и графические элементы. Через огромный монитор на праздники будут запускать тематические клипы.

Запуск подсветки запланирован на 21:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber