Космическая красота: новосибирский фотограф снял таймлапс со звездным небом Алтая

Таймлапс снимался четыре ночи. Фото: Кар из видео Алексея Полякова
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял таймлапс звездного ночного неба в Республике Алтай. Почти весь свой отпуск он потратил на то, чтобы снять завораживающие космические пейзажи с Земли.
— Тут и Млечный путь с туманностями во всей красе, и метеоры Персеиды, и собственное свечение атмосферы — зеленые волны, и спутники Илона Маска, куда же без них, — рассказал фотограф.
На съемки Алексей Поляков потратил четыре ночи. За это время он заполнил кадрами ночного неба 2 терабайта памяти.
Напомним, в начале мая астрофотограф сделал детальный снимок поверхности Луны, а также Сатурна с его спутниками.
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