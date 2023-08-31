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НовостиОбщество31 августа 2023 13:01

Космическая красота: новосибирский фотограф снял таймлапс со звездным небом Алтая

Новосибирский фотограф снял таймлапс со звездным небом Алтая
Надежда РЫЖКИНА
Таймлапс снимался четыре ночи. Фото: Кар из видео Алексея Полякова

Таймлапс снимался четыре ночи. Фото: Кар из видео Алексея Полякова

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял таймлапс звездного ночного неба в Республике Алтай. Почти весь свой отпуск он потратил на то, чтобы снять завораживающие космические пейзажи с Земли.

— Тут и Млечный путь с туманностями во всей красе, и метеоры Персеиды, и собственное свечение атмосферы — зеленые волны, и спутники Илона Маска, куда же без них, — рассказал фотограф.

На съемки Алексей Поляков потратил четыре ночи. За это время он заполнил кадрами ночного неба 2 терабайта памяти.

Напомним, в начале мая астрофотограф сделал детальный снимок поверхности Луны, а также Сатурна с его спутниками.

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