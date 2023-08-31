Доброволец Марат Алиакпаров из Новосибирска погиб в зоне спецоперации. Фото: администрация Куйбышевского района

47-летний житель Куйбышевского района Новосибирска Марат Алиакпаров погиб в ходе спецальной военной операции. Об этом сообщили в администрации.

Марат Алиакпаров после школы учился в профессиональном училище № 8. Работал вахтовым методом за пределами района.

Мужчина решил участвовать в специальной военной операции. 14 августа Марат погиб, выполняя поставленные боевые задачи.

Прощание пройдет 1 сентября с 12:00 до 13:30 в Спасском Соборе.

Напомним, 1 сентября также пройдет прощание с жителем Бердска Максимом Фаляховым. 37-летний мобилизованный умер 20 мая, попав с сослуживцами под массированный обстрел. Церемония прощания состоится с 12:00 до 13:00 в Бердске, СНТ Бытовик, участок 64.

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