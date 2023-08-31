В Новосибирске «Тойота» сбила школьника, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. ДТП случилось вечером в четверг, 31 августа.

— В 16:15 51-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» ехал по улице Дюканова в сторону улицы Невельского, — сообщили в городской Госавтоинспекции. — В пути следования он сбил мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. На вид ребенку было около 8 лет.

Пострадавшего мальчика с травмами увезли в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства выясняются.

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