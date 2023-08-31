В Новосибирске мужчина украл у соседки автомобиль и разбил его

Новосибирец украл у соседки автомобиль и разбил его. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске 25-летний парень украл у соседки автомобиль и разбил его. После инцидента похититель попытался скрыться.

- 25 августа владелица автомобиля «Тойота Марк 2» находилась в компании с соседом, с которым они распивали спиртные напитки. В результате, последний без спроса взял ключи от автомобиля, принадлежащего женщине и уехал кататься, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские задержали угонщика спустя три дня.

Во время своей поездки мужчина врезался в столб. Наезд произошел у дома по улице Столетова. Там новосибирец и бросил автомобиль, а сам попытался скрыться.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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