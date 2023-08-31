«Осыпается штукатурка, нет воды»: глава СКР заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом

Глава СКР поручил разобраться с разваливающимся домом в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом.

- В Первомайском районе Новосибирска со стороны местных властей не принимается мер к расселению жильцов дома барачного типа, находящегося в аварийном состоянии. В доме осыпается штукатурка, имеются проблемы с водоснабжением, - сообщили в Следственном комитете России.

Областной СК проводит проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о её ходе и результатах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber