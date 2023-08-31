«Осыпается штукатурка, нет воды»: глава СКР заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом

Глава СКР поручил разобраться с разваливающимся домом в Новосибирске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом.
- В Первомайском районе Новосибирска со стороны местных властей не принимается мер к расселению жильцов дома барачного типа, находящегося в аварийном состоянии. В доме осыпается штукатурка, имеются проблемы с водоснабжением, - сообщили в Следственном комитете России.
Областной СК проводит проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о её ходе и результатах.
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