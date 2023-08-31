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НовостиОбщество31 августа 2023 11:53

«Осыпается штукатурка, нет воды»: глава СКР заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом

Глава СКР заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом
Галина СИМОНОВА
Глава СКР поручил разобраться с разваливающимся домом в Новосибирске.

Глава СКР поручил разобраться с разваливающимся домом в Новосибирске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами новосибирцев на разваливающийся дом.

- В Первомайском районе Новосибирска со стороны местных властей не принимается мер к расселению жильцов дома барачного типа, находящегося в аварийном состоянии. В доме осыпается штукатурка, имеются проблемы с водоснабжением, - сообщили в Следственном комитете России.

Областной СК проводит проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о её ходе и результатах.

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