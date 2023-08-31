«На колени, быстро»: подросток, получивший 72 удара ножом, избил обидчика и записал это на видео

Парня заставляли извиняться. Фото: скриншот из видео

Появилось видео, как школьник, получивший 72 ножевых в Плотниково под Новосибирском, ставит обидчика на колени. Напомним, что 14-летнего Сашу* вместе с 15-летним другом обвиняют в покушении на убийство приятеля Артема*. По версии следствия, он вместе со знакомым выманил 15-летнего сверстника* ночью из дома на берег реки. Там между парнями произошел конфликт, переросший в кровавое побоище.

Полуживого Артема нашли местные жители рано утром. Ребенка отвезли в больницу с множественными ножевыми.

По одной из версий, ссора между школьниками произошла из-за денег, по другой – у Саши накипела злость и обида на знакомого.

Так, на видео Саша стоит на коленях и извиняется. А принудил его это делать, по словам местных, тот самый пострадавший Артем.

На кадрах видно, как школьника заставляют просить прощения. Диалог не из приятных.

- Я плохо поступил. Ну, все, пацаны, хватит! Ну, реально, - говорит Саша на камеру.

- Давай быстро бей его и на колени. Давай вставай! - говорит голос за кадром.

- Извини меня, пожалуйста.

- Громче! – кричит парень, стоящий напротив.

Сейчас Саша с другом находятся под следствием. Один школьник под домашним арестом, другой в СИЗО. А Артема уже выписали из больницы.

Следствие продолжается.

*имена изменены

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