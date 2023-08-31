«Трогательно ухаживают»: игрунка Гермиона из Новосибирского зоопарка нашла пару в Екатеринбурге

Экзотическая обезьянка приехала из Новосибирского зоопарка. Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Игрунка Жоффруа из Новосибирска переехала в Екатеринбург – к радости самца из Красногорска и местных жителей. Экзотических обезъянок прислал Новосибирский зоопарк:

- Летом 2023 года в Екатеринбургский зоопарк прибыли игрунки Жоффруа – самка и самец. Четырёхлетняя самка Гермиона приехала из Новосибирска, а годовалый самец Рон Уизли — из Красногорска. Гермиона скромна и спокойна. Она с интересом наблюдает за самцом, предоставляя ему возможность быть первым во всём. В начале знакомства они жили в отдельных вольерах, теперь их подселили в один. Новоселы с удовольствием проводят время вместе и трогательно ухаживают друг за другом, – рассказали КП-Новосибирск в Екатеринбургском зоопарке.

Игрунки Жоффруа – экзотический вид обезьян, который встречается только в Бразилии и животных курирует правительство этой страны. Но Гермиона и Рон родились в России и не участвуют в международной программе. Это не первый зверь из Новосибирска – почти 5 лет назад на Урал переехал орангутанг Захар.

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