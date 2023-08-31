В полиции рассказали о водителе, сбившем ребенка на парковке в Новосибирске

Водителем, сбившим ребенка на парковке в Новосибирске, оказался 26-летний парень. Фото:Госавтоинспекция Новосибирской области
Водителем сбившим семилетнего мальчика в Калининском районе Новосибирска оказался 26-летний мужчина. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.
- Водитель, управляя автомобилем «Черри Того» мужчина 1997 года рождения двигаясь по парковочной территории, со стороны дома 66/9 улицы Фадеева, совершил наезд на велосипедиста, - говорится в сообщении.
Напомним, в больницу пострадавший мальчик поехал вместе с мамой. Отец со вторым ребенком остались для дачи показаний полиции.
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