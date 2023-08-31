В Новосибирске мужчина пытался реализовать более килограмма наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летний житель Новосибирска пытался реализовать более килограмма наркотиков. Запрещенные вещества мужчина планировал передать на территории Центрального рынка.

- 15 июня 2023 года обвиняемый пронес с собой в кафе на Центральном рынке наркотическое средство массой более 3 грамм. Там он передал наркотики неизвестному. Их сразу же задержали сотрудники полиции, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Во время обыска полицейские нашли у задержанного более 1,1 кг наркотического вещества.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Его рассмотрит Центральный районный суд.

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