В Новосибирске мужчина пытался реализовать более килограмма наркотиков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
53-летний житель Новосибирска пытался реализовать более килограмма наркотиков. Запрещенные вещества мужчина планировал передать на территории Центрального рынка.
- 15 июня 2023 года обвиняемый пронес с собой в кафе на Центральном рынке наркотическое средство массой более 3 грамм. Там он передал наркотики неизвестному. Их сразу же задержали сотрудники полиции, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Во время обыска полицейские нашли у задержанного более 1,1 кг наркотического вещества.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Его рассмотрит Центральный районный суд.
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