Мобилизованный Максим Фаляхов из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации. Фото: администрация Бердска

Житель Бердска Новосибирской области 37-летний Максим Фаляхов погиб в ходе специальной военной операции. Об том сообщили в администрации города.

- При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации оператор-топогеодезист управления гаубичной артиллерийской батареи танкового полка, младший сержант Максим Фаляхов, - говорится в сообщении.

Максим родился в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Позже семья переехала в Мошковский район. Там военный окончил школу.

Близкие помнят Максима ответственным человеком, на которого всегда можно положиться. В зоне спецоперации военного ценили за его профессиональные навыки артиллериста.

Максим Фаляхов умер 20 мая, попав с сослуживцами под массированный обстрел.

Церемония прощания состоится 1 сентября с 12:00 до 13:00 в Бердске, СНТ Бытовик, участок 64.

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