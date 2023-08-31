Пьяный мужчина напал на полицейских с топором

Житель Бурятии напал на полицейского с топором. Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летний села Петропавловка Республики Бурятия пойдет под суд за то, что напал на полицейского с топором.

— Вечером 15 июня обвиняемый выпивал вместе с сожительницей. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой сельчанин избил женщину. Опасаясь за свою жизнь, та обратилась за помощью в отдел полиции. к месту происшествия прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны. Увидев правоохранителей, мужчина вооружился топором и напал на них. Размахивая топором и выкрикивая угрозы убийством, сельчанин нанес множество ударов по калитке забора, поранив полицейского, — сообщает газета «Номер один».

Сотрудник полиции предупредительно выстрелил в воздух, но буйный мужчина продолжал наступать и уже хотел метнуть топор, но его вовремя задержали. Теперь уголовное дело в отношении агрессивного сельчанина направлено в суд.

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