В Новосибирске оставили на свободе директора центра, где 9-летняя девочка сломала спину

Девочка сломала позвоночник на горке. Фото: предоставлено родителями

В Новосибирске суд избрал меру пресечения директору детского развлекательного центра, где 9-летняя девочка сломала спину, катаясь с горки. Сам инцидент произошёл в январе 2023 года. Директора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие просило отправить его под домашний арест на два месяца.

- Из материалов дела следует, что обвиняемый является директором организации, которая ведет коммерческую деятельность по организации семейного досуга в виде парка развлечений, расположенном по адресу: ул. Д. Кочальчук, 1/1, в ТЦ «Малинка», - сообщили в Заельцовском районном суде. - 23.01.2023 на волноообразной горке «Астра» 9-летний ребенок получил травму, которую впоследствии судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили в августе 2023 года. Но суд отказался отправлять мужчину под домашний арест и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Девочка сломала позвоночник на горке. Фото: предоставлено родителями

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