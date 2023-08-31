«Это я тут командир!»: буйная женщина с воплями бросалась под машины в Бердске

Буйная женщина бросалась под машины в Бердске в НСО. Фото: стоп-кадр // ACT-54Black.

В Бердске в Новосибирской области на дороге появилась женщина-«регулировщик». В неадекватном состоянии она устроила переполох на проезжей части. Возмущенные очевидцы сняли беспредел на видео.

– В Бердске неадекватная женщина бросалась под машины, заявляя, что она тут командир и материла всех, – говорится в сообщении телеграм-канала ACT-54Black.

Очевидцы говорят, что один из водителей не выдержал. Он выбежал и попытался утихомирить командиршу электрошокером. Но не вышло – она продолжила кидаться под машины, устанавливая свои ПДД.

Подписчики предположили, что женщина психически больна. И что ее надо бы госпитализировать.

– Это же осеннее обострение, – пишут комментаторы.

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