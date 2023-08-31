В Новосибирске на парковке сбили семилетнего мальчика. Фото: очевидец ДТП Инна
В Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил мальчика на велосипеде. ДТП произошло на парковке дома 66/8 по улице Фадеева.
- С балкона увидела, что ребенка сбили. Сейчас его забрала «скорая». На месте работает полиция, - рассказала КП-Новосибирск очевидец происшествия Инна.
Пострадавшему мальчику семь лет. В больницу он поехал вместе с мамой. Отец со вторым ребенком остались для дачи показаний полиции.
На момент публикации в ГИБДД факт наезда на ребенка не прокомментировали.
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