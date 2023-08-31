В Барнауле мужчина устроил стрельбу во дворе пятиэтажки

Стрелявшего задержали. Фото: Barnaul 22

В Барнауле 32-летний мужчина стрелял из травматического оружия во дворе жилого пятиэтажного дома на улице Смирнова. Произошло это 30 августа. Он поссорился с другим 33-летним мужчиной и в какой-то момент сначала сделал предупреждающий выстрел в воздух, а потом несколько раз выстрелил в оппонента.

— Проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии услышали звуки выстрелов и задержали стрелявшего. Они доставили его в полицию для разбирательства. Пострадавшего увезли в больницу для обследования, — сообщает издание Tolknews.

В полиции проводят проверку по факту случившегося.

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