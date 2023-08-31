Новосибирцы обвинили воспитательницу детского сада в жестоком обращении с детьми. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Жители Ленинского района Новосибирска обвинили воспитательницу в грубом отношении с детьми. Они сняли ее в момент прогулки на видео. На кадрах заметно, что сотрудница детсада хватала и таскала детей по площадке.
– В детском саду по улице Междуреченская, воспитатель грубо обращается с детьми. Если она так себя ведёт на улице, где её видно, то боюсь представить, что творится в группе, – пожаловались на воспитательницу в группе «Инцидент Новосибирск».
Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Они проверят работу садика и воспитательницы, попавшей на видео.
– При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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