Новосибирцы обвинили воспитательницу детского сада в жестоком обращении с детьми. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жители Ленинского района Новосибирска обвинили воспитательницу в грубом отношении с детьми. Они сняли ее в момент прогулки на видео. На кадрах заметно, что сотрудница детсада хватала и таскала детей по площадке.

– В детском саду по улице Междуреченская, воспитатель грубо обращается с детьми. Если она так себя ведёт на улице, где её видно, то боюсь представить, что творится в группе, – пожаловались на воспитательницу в группе «Инцидент Новосибирск».

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Они проверят работу садика и воспитательницы, попавшей на видео.

– При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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