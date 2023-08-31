Пенсионерка разбилась в жёсткой аварии на Бугринском мосту в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В четверг, 31 августа, на Бугринском мосту в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. Подробности о нем рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

– Водитель мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигался со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Аникина. При перестроении столкнулся с автомобилем «Митсубиси Паджеро», под управлением мужчины 1956 года рождения, – уточнили подробности в ГИБДД.

В аварии пострадала пассажирка «Митсубиси Паджеро» – женщина 1956 года рождения. Ее с места ДТП с различными травмами увезла скорая помощь.

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