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НовостиЭкономика31 августа 2023 9:04

1 сентября Совкомбанк запускает новый сезонный вклад «Золотая пора с Халвой»

Процентная ставка по вкладу на 3 месяца составит 11% годовых, на 6 месяцев - 9,5% годовых. Вклад сроком 12 месяцев можно будет открыть по ставке 8,9% годовых
Фото: sovcombank.ru

Фото: sovcombank.ru

Для держателей «Халвы», использующих карту для регулярных покупок, ставка по вкладам на 6 и 12 месяцев будет увеличена на 1% в конце срока действия вклада. Увеличение ставки по вкладам банка действует при соблюдении нескольких условий. Нужно активно пользоваться картой рассрочки «Халва», то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей (и от 5 000 рублей по «Социальной Халве») каждый месяц, и не иметь просроченной задолженности по кредитам в банке.

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 10 000 рублей, можно делать дополнительные взносы как наличными, так и в безналичной форме. Сезонный вклад можно открыть в любом розничном отделении банка или дистанционно в мобильном приложении или личном кабинете.

Все условия по вкладам Совкомбанка - на сайте банка.

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