В Новосибирске водитель Hyundai сбил 12-летнюю девочку

Девочка попала в больницу с травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска 31 августа иномарка сбила 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

— 38-летний водитель Hyundai, двигаясь в сторону улицы Пархоменко у дома №31 на Котовского наехал на 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Травмированную школьницу увезли в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 30 августа в больницу попал 12-летний, который пострадал в ДТП с тремя иномарками.

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