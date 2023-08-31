В Новосибирске на избившего подростков мужчину завели уголовное дело

В Новосибирске СК расследует уголовное дело за избиение подростков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело по факту избиения подростков возбудили в Следственном комитете по Новосибирской области. Происшествие случилось в Ленинском районе города.

- Следственными органами расследуется уголовное дело по факту применения насилия в отношении двух несовершеннолетних. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, мужчина набросился на двух подростков во дворе жилого дома. Следователи сразу организовали процессуальную проверку.

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