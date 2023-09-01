Потолки рухнули, двери покосились: жительница НСО 13 лет не может добиться ремонта ветхого жилья

Дом не признают ветхим. Фото: предоставлено Натальей

Пенсионерка из Новосибирской области 13 лет пытается добиться ремонта муниципального жилья. По словам женщины, все ремонтируют частично, а окна ей так и не сделали. Единственное - недавно пришли запенили щели в фасаде. На этом, по словам женщины, все остановилось. Проживает сибирячка в Чулыме.

- Мы с детьми заехали в этот дом в 1986 году, и в этот же год там рухнули потолки. Я не стала её приватизировать, потому что дом уже требовал капитального ремонта. Я начала везде писать, но толку не было, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, владелица жилья.

По словам Натальи, она жаловалась везде: и в районную администрацию, и в прокуратуру. Жилье ветхим так и не признали.

- Мне дали только заключение, что потолки сгнили на 75%, двери все покосились, полы просели, стены тоже в трещинах. А как жить-то дальше? – возмущается женщина.

Началось осень, а впереди холодная зима. Наталья не знает, как будет переживать морозы.

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