Центр Новосибирска перекроют 9 сентября во время полумарафона Раевича

26-й полумарафон Раевича пройдет 9 сентября 2023 года. Фото: Василий Вахрин

9 сентября в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега - XXVI полумарафон памяти Александра Раевича. Во время его подготовки с 7.00 до 18.00 в Центральном районе города перекроют улицы. Дороги будут недоступны для проезда на следующих участках:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

Объезд будет доступен по другим дорогам.

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