Бездомного рецидивиста, обокравшего храм на 70 тысяч рублей, будут судить в НСО. Фото: пресс-служба ГУ МВД НСО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области будут судить бездомного рецидивиста, обокравшего храм и совершившего кражу в церкви. Известно, что после преступлений богохульник сбежал в Красноярский край. Там его и задержали.

– Следствие установило, что рецидивист без определенного места жительства в апреле 2023 года проник в храм во имя святителя Николая Чудотворца в селе Скала Колыванского района. Оттуда он похитил сейф с деньгами, ящик с пожертвованиями и серебряные изделия. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Известно также, что в марте 2023 бездомный работал в храме в Октябрьском районе Новосибирска. Там он украл у одной из прихожанок куртку и сумку. Тогда ущерб составил 10 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что дело рецидивиста по существу рассмотрят в Колыванском районном суде.

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