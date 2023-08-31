«Ей было очень сложно»: в Новосибирске восьмиклассница сбежала в детский дом от матери

Девочка сама съехала от мамы в центр для подростков в поисках лучшей жизни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске восьмиклассница Марина* ищет приемных родителей – девушка сама ушла из дома и направилась в реабилитационный центр. Школьница рассказала свою историю для проекта «Усыновите» при поддержке минтруда и соцразвития Новосибирской области.

- Уже почти год Марина* живёт в центре помощи детям в Новосибирской области. Дома ей жилось трудно: папа умер, а мама о дочке не заботилась. Семья состояла на учёте как неблагополучная. Однажды Марина* ушла из дома и направилась в реабилитационный центр. Маму после ухода Марины* лишили родительских прав, отношений они не поддерживают. Старшая сестра не может забрать Марину* к себе, но навещает ее и поддерживает, - сообщили в группе «Усыновление.Я ищу тебя мама!» «ВКонтакте».

Раньше девочка училась в восьмом классе, но в период кризиса с мамой сильно отстала в учебе от сверстников. Девочка пропускала уроки из-за проблем дома, сейчас Марина* перешла в 9 класс. Она старается нагнать пропуски, готовится к экзаменам, чтобы поступить в колледж на повара-кондитера. Также увлекается дизайнером и хотела бы попробовать стать тату-мастером.

- У меня есть друзья, одноклассники – мы с ними веселимся. Но после ситуации, когда я попала в детское учреждение, некоторые прекратили общение, тем более расстояние влияет. Мне нравится физкультура, играю в настольный теннис, в баскетбол и волейбол. Зимой особенно люблю играть в хоккей. Рисую гуашью, акрилом, маслом я еще не рисовала. По характеру я могу быть вспыльчивой, но ругаюсь редко, в драку вообще не лезу. Обычно я веселая, добрая и позитивная, всегда за какой-то движ. Я хочу пойти в приемную семью, – рассказала Марина* в своем видеообращении.

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