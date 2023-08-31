Новосибирец уничтожил три группы «азовцев» на СВО с помощью дронов-камикадзе

Оператор FPV-дронов за работой. Фото: Александр КОЦ

Мобилизованный из Новосибирска рассказал, как уничтожил три группы полка «Азов»*( организация признана террористической и запрещена в РФ) на СВО. Мужчина сообщил об этом КП-Новосибирск.

- Раньше я был оператором дронов-разведчиков, а теперь я оператор дронов-камикадзе. За этот месяц я поразил целей больше, чем за остальное время пребывания на СВО. Сегодня одним дроном вывели из строя два пикапа. А на днях растрепали три штурмовых группы «азовцев» из роты, проходившей обучение в Европе. Мы сразу заподозрили, что это были не обычные бойцы. Позже со штаба довели, что это были те самые «азовцы». И снова поблагодарили за работу, – поделился боец.

Новосибирец с детства занимался танцами, работал в театре и в молодежном центре, был ведущим свадеб и основал свой музыкальный лейбл. В октябре 2022 года мужчина получил повестку и отправился на сборы, после чего был зачислен в отряд разведчиков.

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