В Новосибирске Первомайский сквер откроют раньше срока

Первомайский сквер откроют раньше срока. Фото: Мэрия Новосибирска

Первомайский сквер в Новосибирске откроется раньше запланированной даты. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Реконструкция сквера включает в себя благоустройство прилегающих тротуаров на улицах Советской, Максима Горького и Красного проспекта. Чтобы провести работы там, сквер частично откроют для горожан.

— В августе МАУ «Горзеленхоз» получил проектную документацию по ремонту фонтана «Мишка». Сейчас подрядчики занимаются благоустройством дорожно-тропиночной сети и ремонтом ограждения. Теперь в сквере будут дорожки двух цветов: белой плиткой выложены основные транзиты, красной — вспомогательные. Кроме этого, усовершенствуют систему освещения и установят камеры наблюдения, — сообщили в мэрии.

После идет высадка цветов и других растений, деревьев. Все работы, требующие определенных температур, подрядчики должны завершить до 15 октября.

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