Козленок красивее мамы: у пары гималайских таров в Новосибирском зоопарке родился детеныш

Малыш гималайских таров не отходит от мамы. Фото: Д.Находов

В Новосибирском зоопарке в семье гималайских таров родился детеныш. Он всюду шустро следует за мамой. На вид малыш как серый козленок: у него большие глаза, длинные ножки и нежная шерстка.

— У гималайских таров выражен половой диморфизм. У самцов на шее и плечах роскошная грива. Самки выглядят скромнее. У тех и у других есть рога, но у самцов они крупнее. Наши гималайские тары живут семейной группой. Появление потомства разделения группы не требует. К малышу все лояльны, но заботится о нем только мать, — рассказывает заведующий сектором копытных Новосибирского зоопарка Александр Филиппов.

В зверинце есть пополнение и у других копытных. Самый крупный среди них — бизон, родившийся в июне 2023 года. Впервые за много лет появился малыш и в семействе золотистых такинов. Подрастают пятеро малышей в группе пятнистых оленей. Заботятся сотрудники зоопарка и о лосенке, который остался без мамы. Его привезли из Болотнинского района.

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