Рейтинг самых богатых директоров Новосибирска составили в мэрии

В мэрии Новосибирска опубликовали данные о среднемесячной зарплате директоров школы за 2022 год.
Фото: Даниил ОПАРИН
В мэрии Новосибирска опубликовали рейтинг месячных зарплат за 2022 год. Согласно данным администрации, больше всех в прошлом году получала директор гимназии №6 Ирина Путинцева — 183,1 тысячи рублей.
На второе место вышел директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко — его средняя зарплата 146 тысяч рублей. На третьем месте — руководитель лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева — она получала 145 тысяч рублей.
Бывший директор Центра образования № 82 «Развитие» Елена Минаева зарабатывала в прошлом году 132,6 тысячи рублей. Данных о доходах нового руководителя Ольги Прасоловой пока нет. Пятое место занял директор лицея № 130 имени академика Лаврентьева в Академгородке Сергей Сопочкин с зарплатой 131,1 тысячи рублей в месяц.
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