В Новосибирске гэбээровцы утихомирили пятерых пьяных парней в баре

Фото: АБ ГВАРДИЯ

30 августа в 0.15 75-й экипаж ГБР получил сигнал тревоги из круглосуточно работающего магазина-бара неподалеку от вокзала Новосибирск-Главный. Прибывшим бойцам ГБР администратор указала на посетителя, уснувшего за столиком, и попросила вывести его. Растормошив пьяного гостя, «гвардейцы» выпроводили его на улицу и отправили домой.

Вернувшись в бар, чтобы доложить о урегулировании ситуации, бойцы ГБР получили следующее задание - успокоить разгулявшуюся не на шутку компанию из четырех человек. Пьяные парни мешали персоналу работать, а другим гостям - отдыхать. Бойцы ГБР поговорили с молодыми людьми, попросили их успокоиться, и те прислушались к замечанию.

В 1.10, закончив оформление документов по выезду, группа собиралась убыть, как заметила недалеко от бара раздетого по пояс и лежащего на земле человека. Подойдя ближе, охранники поняли, что ему требуется незамедлительная помощь: мужчина был без сознания, ни на что не реагировал. Через дежурную часть «гвардейцы» вызвали на место происшествия скорую, которая госпитализировала пострадавшего. 30-летний мужчина, по мнению медиков, находился в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

В 1.20 бойцы ГБР-75 вывели из бара двух очень пьяных посетителей, мешавших работе заведения, а в 1.40 - еще троих гостей, тоже дошедших до кондиции.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 10 попыток хищения чужого имущества и еще 4 случая нарушения общественного порядка.