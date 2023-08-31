Придавила меня телом: в Новосибирске беременная обвинила директора магазина в избиении

Беременная жительница Новосибирска обвинила директора магазина в избиении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Беременная жительница Новосибирска заявила, что на нее напала директор магазина, в котором она работает. Произошло все якобы из-за спора из-за увольнения. Пострадавшая разместила анонимный пост о происшествии в соцсети.

– Словами не передать весь тот ужас, с которым я столкнулась, когда 28 августа сообщила работодателю о своей беременности. Мне сразу было предложено уволиться по собственному желанию, на что я ответила отказом, – поделилась беременная в «АСТ-54».

После, по словам женщины, руководитель вызвала ее в кабинет и стала принуждать подписать документы. Сибирячка снова отказалась. А когда подошла к выходу, руководитель, уверяет женщина, стала ей препятствовать.

– Применила ко мне физическую силу, придавила меня своим телом к дверному проёму, причинив сильную физическую боль. Я очень сильно испугалась за своё здоровье и здоровье своего будущего ребёнка, – пожаловалась женщина.

Женщина добавила, что написала заявление в полицию и надеется, что директора накажут.

– В моём положении последствия данного случая могут быть непредсказуемыми, – переживает беременная.

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