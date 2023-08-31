На шоссе под Новосибирском зарезервировали 16 гектаров под многоуровневую развязку

Земельный участок зарезервирован на три года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Новосибирска зарезервировала для муниципальных нужд участок земли площадью более 16 гектаров в Первомайском районе. Земля находится в районе Матвеевки, между Старым шоссе и улицей Одоевского.

Как сообщается в постановлении мэрии, земельный участок берут в резерв на три года. Транспортная развязка в перспективе станет магистралью от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что строительство новой дорожной развязки входит в проект «Академгородок 2.0». Деньги на строительство поступят из регионального и федерального бюджета.

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