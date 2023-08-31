Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Николая Сотникова в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирск в Кировский район города вызвали спасателей. Жильцы дома на улице Николая Сотникова сообщили, что их сосед не выходит на связь. Дверь он не открывал и не отвечал на звонки.
– Доступ обеспечен. В квартире мужчина 1978 г.р. без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.
Известно, что тело 45-летнего мужчины передали сотрудникам полиции. Причину смерти установит вскрытие.
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